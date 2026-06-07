Hekarî Zap Spor derket fînalê

Di milmilaneya li Stada Bajêr a Merzanê da tîma malîvan bi gola ku Mehmet Ali Tektaş di deqîqeya 28em da avêt, 1-0 da pêşiyê.
Hekarî Zap Spor bi gola Diyar Sak va ku di deqîqeyên pêvekê yên nîvê ewil da avêt, 2-0 da pêşiyê.
Hekarî Zap Sporê her wisa bi gola Diyar Sak va ku di deqîqeya 46em da avêt ferq derxist sisêyan û bi vê encamê va mafê fînalê bi dest xist.
Hekarî Zap Spor dê roja çarşemê li deplasmanê derkeve hemberî Bîtlîs Sporê.
Atilla Ayatayê Midûrê Ewlekariya Parêzgehê, Abdî Arslanê Serokê Odeya Ajokar û Otomobîlvanan a Hekariyê, Ayhan Tunçê Serokê Kuluba Zap Sporê û alîgiran maç temaşe kir.