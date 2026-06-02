Gola Ugrucayê ya li Îdirê bi ava berfê ya ku heliya va tije bû

Hüseyin Yıldız
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Gola Ugrucayê ya li Îdirê bi ava berfê ya li çiyayên derûdorê ya ku heliya va tije bû.
Gola ku li Çiyayên Erezê ye û ku 2 hezar û 200 mêtro bilind e gelek cure çûkan dihewîne û ji bo heywanên kovî jî dibe cihê avvexwarinê.
Gola ku bi dîmenên xwe va bala siruşthezan dikişîne piştî ku berf heliya, bi tevahî tije bû.
Salên borî asta avê ya golê pir kêm bûbû, lê îsal bi saya ava berfê tije bû.
Ekîba AAyê bi dronê dîmenên Gola Ugrucayê kişand.