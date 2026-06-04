Gola ku Arda Guler ji 70 metreyan avêt di LaLigayê da wekî gola sezonê hat hilbijartin

Fatih Erel
04 Hezîran 2026•Rojanekirin: 04 Hezîran 2026
Yarîzanê neteweyî Arda Gulerê formaya Real Madridê li xwe dike, gola ku ji derdora 70 metreyan avêt Elche, di LaLigaya Îspanyayê da wekî gola herî baş a sezonê hat hilbijartin.
Li ser hesabên medyaya civakî yên LaLigayê vîdeoya gola Arda Guler hat parvekirin û wiha hat gotin, "Ji navîna yarîgehê. Arda Guler gola herî baş a sezona 2025-26an diavêje."
Yarîzanê neteweyî gola sezona LaLigayê di hefteya 28em da û her wiha di deqîqeya 89em ya maça ku tîma Elcheyê 4-1 têk birin da gava dît ku qelevan ji qeleyê ber bi pêş derket, ji nîvê yarîgehê ya xwe ji mesafeyeke bi qasî 70 metreyan avêtibû.