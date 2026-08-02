Gazîantep FKyê amadekariyên sezona nû domandin

Beyza Nur Eryılmaz
02 Tebax 2026•Rojanekirin: 02 Tebax 2026
Gazîantep FKya tîma Lîga Super a Trendyolê xebatên kampa etaba duyem li Belgrada paytextê Sirbistanê domandin.
Li gorî daxuyaniya kûlubê, rahênana bi rêveberiya rahênerê teknîkî Mirel Radoi saetek û 20 deqîqe ajot.
Rahênana ku bi xebatên germbûn û kordînasyonê va dest pê kir, bi organîzasyonên pasê va dewam kir. Rahênanê her wiha bi xebata taktîkê va bi dawî bû.
Tîma sor û reş sibê BST di 19.00an da dê ci çarçoveya maça amadehiyê da derkeve hemberî IMT Belgradê.