Galatasaraya ku bi Kocaelîsporê ra 1-1 beranber ma, di pêşbaziya şampiyontiyê da "birîndar" bû

Emrah Oktay
13 Nîsan 2026•Rojanekirin: 13 Nîsan 2026
ÎSTANBUL (AA) - Galatasarayê di hefteya 29emîn a Lîga Super a Trendyolê da Kocaelîspor kir mêvan û pêşbirk 1-1 beranber ma. Bi vê encamê va Galatasarayê di pêşbaziya şampiyontiyê da 2 puan ji destê xwe kir.
Bi vê encamê va Galatasarayê puanê xwe derxist 68an, lê di pêşbaziya şampiyontiyê da birîndar bû. Kocaelîspor jî derket 35 puanî.
- Fenerbahçe 2 puan nêz bû
Di navbera Galatasaray û Fenerbahçeyê da ferqa puanan daket 2yan.
Tîma zer û sor 4 puan ser Fenerbahçe û Trabzonsporê ra wekî tîma yekemîn ket hefteya 29emîn a lîgê.
- Li sehaya xwe piştî 4 pêşbirkan puan da der
Tîma zer û sor di Lîga Super da 4 pêşbirk li ser hev di sehaya xwe da têk neçûbû, lê piştî ku bi Kocaelîsporê ra beranber ma, di sehaya xwe da seriya serkeftinê nedomand.