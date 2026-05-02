Galatasaray, Fenerbahçe û Beşîktaşê Amed Sportîf Fealiyetlera derket Lîga Superê pîroz kirin

Salih Bilici
02 Gulan 2026•Rojanekirin: 02 Gulan 2026
Galatasaray, Fenerbahçe û Beşîktaşa tîmên fitbolê Amed Sportîf Fealiyetlera derket Lîga Superê pîroz kir.
Galatsaray ji ser hesabê xwe yê Xê ya fermî da got ku "Em ji ber serkeftina wê Amed Sportîf Fealiyetlera derket Lîga Superê pîroz dikin. Hûn bi xêr hatin."
Di daxuyaniya ji ser hesabê Xê ya fermî ya kulûba Fenerbahçeyê da jî hat gotin ku "Em Amed Spora ku derket Lîga Superê ya Trendyolê pîroz dikin."
Di daxuyaniya kulûba fitbolê ya Beşîktaşê da jî hat gotin ku "Em Amed Spora ku derket Lîga Superê ya Trendyolê pîroz dikin."