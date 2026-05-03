Galatasarayê li Samsunê firsenda şampiyontiyê nenirxand

Can Öcal
03 Gulan 2026•Rojanekirin: 03 Gulan 2026
Galatasaray di hefteya 32yem a Lîga Super a Trendyolê da li hemberî Samsunsporê li deplasmanê 4-1 têk çû û firsenda ragihandina şampiyontiya xwe ya du hefte berî bidawîbûna sezonê ji dest da.
Nîvê yekem a yariya li Stada 19ê Gulanê ya Nû ya Samsunê 1-1 berambere bi dawî bû
Di nîvê duyem da tîma Samsunsporê 3 golên din jî avêtin û ferq kir 4-1 û skor bi vî rengî bi dawî bû.
- Dê ji bo şampiyontiyê derkeve hemberî Antalyasporê
Galatasaray dê di hefteya 33yem a Lîga Super a Trendyolê da li qada xwe derkeve hemberî Hesap.com Antalyasporê û dê hewl bide ku Antalyasporê têk bibe û bibe şampiyon.
Galatasaraya ku li Samsunê firsenda şampiyontiyê nenirxand, ku ji milmilaneya bi Antalyasporê ra bi xalibiyet derkeve, dê di lîgê da şampiyontiya xwe garantî bike.