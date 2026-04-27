Galatasarayê Fenerbahçe 3-0 têk bir û ji bo şampiyontiya 26emîn avantaj bi dest xist

Galatasarayê di pêşbaziya şampiyontiyê ya Lîga Super da beriya ku 3 pêşbirkên xwe yên mayî jî bileyîze, avantajeke mezin bi dest xist.
Tîma zer û sor ku 4 puan pêşiya Fenerbahçeyê, 6 puan jî pêşiya Trabzonsorê ket hefteya nû, di derbiyê da tîma zer û lacîwerdî têk bir û ferqa puanê xwe û Fenebahçeyê derxist 7an. Ferqa navbera Galatasaray û nûnerê Behra Reş jî derket 9an, lê pêşbirkeke Trabzonsporê kêm e.
Ekîba Galatasarayê heke di 3 pêşbirkên xwe yên mayî da 4 puanî hilde, wê şampiyontiya xwe îlan bike. Tîma zer û sor heke bi ser keve, wê li ser hev cara 4emîn bibe şampiyon.
"Cîmbom" di 34 pêşbirkên xwe yên dawîn ên lîgê da li sehaya xwe têk neçû.