Futbol: Kûpaya Cîhanê ya FIFA 2026

Bozhan Memiş
13 Hezîran 2026•Rojanekirin: 13 Hezîran 2026
LOS ANGELES (AA) - Di pêşbirka yekem a Koma Dyê ya Kûpaya Cîhanê ya FIFA 2026ê da DYA Paraguay 4-1 têk bir.
Beriya pêşbirka ku li Yarîgeha Los Angelesê hat kirin, seremoniya vekirinê ya lingê DYAyê ya turnuvayê hat lidarxistin.
Di organîzasyona ku tê danimayişên dîtbarî hatin kirin da hunermendên navdar Future, Anitta, Lisa, Rema û Tyla derketin ser dikê.
Piştî ku alayên 48 dewletan ku di nava Kupaya Cîhanê da cih girtin, hatin nava saheyê, sitranbêja navdar a DYAyê Katy Perry derket ser dikê. Piştî nimayişan pêşbirkê destpê kir.
Pêşbirk 4-1 bi serkeftina DYAyê bi dawî bû.