Fas bû tîma ewil ku di Kûpaya Cihanî da derket çaryek fînalê

Bozhan Memiş
05 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 05 Tîrmeh 2026
Di maça ku li Stadyûma Houstonê hat lîstin da Kanadayê di destpêkê da giraniya xwe nîşan da.
Fasê di nîvê duyem ê maçê da 3 gol avêtin û Kanada 3-0 têk bir û derket çaryek fînalê.
- Derketina çaryek fînalê ya Fasê li erdnîgariya Ereban bi coşeke mezin hat pîrozkirin
Di vê navberê da Fasa ku di tûra 16ên dawîn a Kûpaya Cihanî FIFA 2026an da Kanada 3-0 têk bir û derket çaryek fînalê, li erdnîgariya Ereban bi coşeke mezin hat pîrozkirin.
Brahîm Dîazê yarîzanê stêrk ê Fasa derket çaryek fînalê wiha got, "Em şer dikin û em dixwazin pêşveçûna xwe bidomînin. Niha dema pîrozbahiyê ye, lewra me ev heq kir."