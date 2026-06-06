Falîyetên Sportîf ya Amedê ji bo rahêneriya teknîkê li rahênerekî biyanî digere

Serokê Falîyetên Sportîf ya Amedê Nahit Eren got, "Di nav raya giştî û alîgirên me da bendewariyek heye ku veguhestinên rahêner û lîstikvanan di zûtirîn demê da biqedin. Em dixwazin bi gavên xurt ber bi pêş va biçin. Pêşîniya me rahênerekî biyanî ye. Komîteya me ya veguhestinê di vî warî da biryarek daye."
Eren ji peyamnêrê AAyê ra got ku di civîna giştî ya asayî ya ku di 1ê Hezîranê da hat lidarxistin da rêzikname hat guhertin û hejmara endamên rêveberiyê zêde bû.
Eren diyar kir ku Falîyetên Sportîf ya Amedê ne tenê ji bo Diyarbekirê, lê di heman demê da ji bo bajarên cuda yên Tirkiyeyê û derveyî welêt jî piştgirî werdigire û diyar kir ku tîmek rêveberiya wan a pirreng û berfireh ji herêmê, Stenbol û Enqereyê heye.
Eren diyar kir ku bi belavkirina erkên di nav rêveberiyê da, armanca wan ew e ku îsal serkeftinên nû li destkeftiyên klûbê yên di hemî warên werzişî da zêde bikin.
Eren got, "Îsal taximê me yê Ayê çû Lîga Superê. Di heman demê da taximê me yê bênehêl ê basketbolê jî derket Lîga Superê. Ev hin ji encamên serkeftî yên klûba me yên îsal in. Amedspor dê bi tîma xwe ya rêveberiyê ya nû û berfirehkirî, û herwiha bi şaxên nû hebûna xwe bidomîne."
- "Amedspor dê di Lîga Superê da bibe klûbeke daîmî"
Eren diyar kir ku ew dixwaze rêwîtiya Lîga Super a Falîyetên Sportîf ya Amedê bi salan bidome û wiha pê da çû:
"Amedspor klûbek e ku piştgiriyeke wê ya xurt heye. Ew ji alîgirên xwe hem li Tirkiyeyê û hem jî li derveyî welêt piştgiriyeke giring werdigire. Di dawiyê da, ev alîgir hêvî dikin ku tîma wan di Lîga Superê da bimîne, ji bo cihên jorîn têkoşînê bike û bibe klûbeke ku ji bo kûpayên Ewropayê pêşbaziyê dike. Em ji vê yekê haydar in. Wekî rêveberî, em ê avahiya xwe ya ji bo sezona pêş de bi vê hişmendiyê şekil bidin. Amedspor dê bibe klûbeke ku ji bo cihên jorîn ên Lîga Superê têkoşînê dike, stadyuman tijî dike û futbolek xweş pêşkêş dike, bi vî rengî ewê di Lîga Superê da bibe klûbeke daîmî."
- "Li ser gelek rahêneran lêkolîn, nirxandin û nîqaş têne kirin"
Eren bal kişand ser xebatên transferê û got, "Di derbarê vê mijarê da hêviyek pir zêde heye. Daxwazeke xurt a raya giştî û alîgiran heye ku rahênerek were destnîşankirin û yarîzan di zûtirîn demê de werin veguhastin. Em dixwazin bi gavên xurt berdewam bin. Rahênerê ku em tînin divê kesekî daîmî be, xwedî armancên xwe be, ji bo avahiya nû ya Amedsporê guncaw be û li gorî nexşerêya nû ya ku Amedspor daniye xwe biguncîne. Pêşanîya me rahênerekî biyanî ye. Komîteya me ya veguhastinê di vî warî da biryarek daye. Bê guman, li Tirkiyeyê jî gelek rahênerên hêja û rêzdar hene. Lê em li rahênerekî digerin ku li gorî vîzyona me ya nû be. Rêveberê me yê werzişê, beşa futbolê û yekîneya me ya veguhastinê bi gelek rahêneran ra lêkolîn, nirxandin û nîqaş tê dikin. Vê amadekariyê beriya kongreyê dest pê kir, lê em naxwazin lez bikin; em dixwazin bi rahênerê rast û plana rast berdewam bin. Em texmîn dikin ku ev ê di demeke nêzîk da bi dawî bibe."
- "Hemî kes bi kelecan li benda veguhastinên balkêş e"
Eren diyar kir ku ew qîmetê didin yarîzanên xwemalî û herêmî û her wiha yarîzanên biyanî, û polîtîkayeke wan a xurtkirina fûtbolê li herêm, bajar û welatê xwe heye.
Eren, her wiha diyar kir ku dê veguhastinên biyanî jî hebin, wiha domand:
"Ewê transferên me hebin ku dê raya giştî pê bi kelecan bibe. Lê stratejiya me ya bingehîn ew e ku em li yarîzanên ku dê futbola herêmî û neteweyî xurt bikin bigerin, li yarîzanên herêmî bigerin. Ne tenê alîgirên me, bi mîlyonan kes hene ku dilê wan bi Amedsporê re ye. Hemî kes bi kelecan li benda veguhastinên balkêş e. Amedspor siyaseta xwe ya veguhastinê diyar dike û bi zihniyeteke kolektîf a futbolê ku tîma wê ya teknîkî jî di nav de ye, ango rahênerê me Sertaç Kuçukbayrak, tîma me ya keşfê, rêveberê me yê werzişê û beşa me ya futbolê, xebata xwe didomîne. Amedspor dê di destpêka Tîrmehê da dest bi kampa xwe ya perwerdeyê bike. Armanca me ew e ku berî destpêkirina kampê bingeha tîmê xwe ava bikin. Her wiha, dema ku pencereya veguhastinê ya nîvê sezonê tê hesibandin, polîtîkayeke me heye ku em tevahiya kotaya xwe tijî nekin. Alîgirên Amedsporê dikarin piştrast bin ku em polîtîkayeke di çarçoveya şiyanên me yên aborî de dimeşînin û dê barê darayî li ser klûbê neke. Ev giring e. Em hemî baş dizanin ku gelek klûban di demên berê de çi jiyan kirine. Em polîtîkayeke li ser bingeha hêza xwe ya aborî pêk tînin, û ew dikarin piştrast bin ku em ê bi dîtina yarîzanên herî guncaw sezona veguhastinê bi awayekî baş biqedînin."
news_share_descriptionsubscription_contact