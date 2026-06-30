Fînalên Lîga Super a Grekoromen û Serbest a 2026an li Hekariyê dest pê kir
Fatih Gazioğlu
30 Hezîran 2026•Rojanekirin: 30 Hezîran 2026
photo: Özkan Bilgin / AA
Fînalên Lîga Super a Grekoromen û Serbest a 2026an li Hekariyê dest pê kir
ANKARA
Fînalên Lîga Super a Gulaşê ya Grekoromen û Serbest a 2026an li Geliyê Cenet Cehenemê ya Hekariyê ya ku bi xweşikahiyên xwe yên tebiî va derdikeve pêş dest pê kir.
Di fînalên ku li herêma cemedê û Uludoruka duyemîn lûtkeya herî mezin a Tirkiyeyê tên lidarxistin da ji 8 kulûban biqasî 200 werzişvan têkoşînê didin.
Serokê Federastona Gulaşê ya Tirkiyeyê Taha Akgul, gulaşgirê neteweyî Riza Kayaalpê ku 13 caran bû şampiyonê Ewropayê û Alîkara Midûrê Giştî yê Xizmetên Werzişê Yasemîn Adar beşdarî bernameya vekirina fînalan bûn.