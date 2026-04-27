Di Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê ya 61em da etaba Aydin-Marmarîsê dest pê kir

Etaba duyem a Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê dest pê kir. Pêşbirk îsal ji bo cara 61em tê lidarxistin û di salnameya Tûrên Ewropayê ya Yekîtiya Bîsîkletê ya Navneteweyî (UCI) da ye. Her wiha yekane pêşbirka bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya di kategoriya "ProSeries"ê da ye.
Etaba duyem ji etaba Aydin-Marmarîsê pêk tê û etabê li navçeya Efelerê li Meydana Malazgîrtê dest pê kir.
Di destpêkirina etabê da pêşandana lîstika gelêrî hat kirin, li ser guzergeha parkûrê hin welatiyan bi alayên Tirk ên di dest xwe da, silav dan werzişvanan.
Di organîzasyonê da ji 23 tîman 157 werzişvan wê di etaba 152,8 kîlomêtroyî da bîsîkletê bajon.
Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê dê 3yê Gulanê roja Yekşemê li Enqereyê bi dawî bibe.