Di nîvfînala Lîga Şampiyonan a UEFAyê da Atletîco Madrîd û Arsenal beramberî hev man

Mutlu Demirtaştan
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Di pêşbirka ewil a nîvfînala Lîga Şampiyonan a UEFAyê da tîma Îspanyayê Atletîco Madrîd û tîma Îngiltereyê Arsenal 1-1 beramberî hev man.
Di pêşbirka ewil a nîvfînala turnuvaya ku di asta kluban ya futbola Ewropayê da Atletîco Madrîdê li Stadyuma Metropolîtanoyê mazuvaniya Arsenalê kir.
Arsenal di deqîqeya 44emîn da bi gola penaltiyê ya Vîktor Gyokeres pêş ket û nîva ewil bi 1-0 qedand.
Tîma xwediyê malê jî di deqîqeya 56emîn da bi gola penaltiyê ya Julîan Alvarez bersiv da hevrikê xwe û pêşbirk bi 1-1 beramberî hev bi dawî bû.
Alvarez bû lîstikvanê Arjantînî yê ku di Lîga Şampiyonan da herî bilez gihîşt 25 golan. Alvarez di 41 pêşbirkan da gihîşt van golan û rekora Lîonel Messî ya 42 pêşbirkan derbas kir.
Pêşbirka rovanşê wê 5ê Gulanê roja sêşemê li Îngiltereyê çêbibe.