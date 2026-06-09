Di maça fînala NBAyê ya li New Yorkê da alîgiran hûyê xwe bi Serokê Amerîkayê Trump kir

Hakan Çopur
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 09 Hezîran 2026
Di maça fînalê ya NBAyê da ya ku di navbera tîmên New York Knicks û San Antonio Spurs da li New Yorkê hat lîstin, alîgiran hûyê xwe bi Serokê Amerîkayê Donald Trump kir.
Trump ji bo temaşekirina maça 3yem a rêze fînala NBAyê çû salona li Madison Square Gardenê ya li New Yorkê. Li vir gava marşa Neteweyî ya Amerîkayê hat xwendin, dîmena Trump dan ser ekranê mezin û di wê kêliyê da beşeke mezin a terefdaran hûyê xwe bi Trump kir.
Di ekranê da piştî dîmena Trump gava dîmena alaya Amerîkayê xuya kir, hûypêkirin bi dawî bû û her wiha gava yarîzanên New York Knicksê xuya bûn, tezahurat kirin.
Trump bû serokê yekem ê aktîf ku çû temaşekirina maçeke fînala NBAyê û her wisa Trump piştî maçê ji salonê veqetiya û ber bi Qesra Spî bi rê ket.