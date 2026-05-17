Di Lîga Super a Fitbola Jinan da Hakkarigucuyê tîma ABB FOMGETê 3-2 têk bir

Hikmet Temeş
17 Gulan 2026•Rojanekirin: 17 Gulan 2026
Di milmilaneya li Stada Bajêr a Merzanê da tîma malîvan di deqîqeya 25em da bi gola Rasmata Sawadogoyê 1-0 ket pêşkiyê û nîvê yekem ê maçê bi vê skorê bi dawî bû.
Di nîvê duyem da jî tîma malîvan xurtiya xwe di maçê da domand û bi gola Elizabeth Owusu ya di deqîqeya 75em va 2-0 da pêşiyê.
Her wisa di dîqeya 77em da Rasmata Sawadogoyê gola xwe ya duyem û ya tîmê jî ya sêyem avêt û skor kir 3-0.
Tîma mêvan ABB FOMGETê jî di deqîqeya 81em da bi gola Blerta Smailiyê û di deqîqeya 86em da jî bi gola Olha Ovdiychukê va ferq daxist golekê û skor kir 3-2.
Di maweya mayîn da jî wekî din gol nehatin avêtin û di maçê da Hakkarigucu 3-2 bi ser ket.