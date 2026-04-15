Di Lîga Şampiyonan da Atletico Madrid û Paris Saint-Germain derketin nîvefînalê

Emre Aşıkçı
15 Nîsan 2026•Rojanekirin: 15 Nîsan 2026
Di Lîga Şampiyonên UEFAyê da Atletico Madrid û Paris Saint-Germain derketin nîvefînalê.
Di turnuvaya ku di asta kulûbên fitbola Ewropayê da yekemîn e da têkoşîna rovanşê ya fînala çaryek bi 2 pêşbirkan dest pê kir.
Atletico Madrida ku pêşbirka ewil a li deplasmanê 2-0 qezenc kir, li Stada Metropolîtanoyê Barcelona kir mêvan.
Barcelonayê di deqîqeya 4emîn da bi gola Lamine Yamal û di deqîqeya 24emîn da bi gola Ferran Torres va skor kir 2-0.
Atletico Madridê piştî van golan di deqîqeya 31emîn da bi gola Ademola Lookman ferq daxist 1ê.
Atletico Madrid bi vê encamê û avantaja golên pêşbirka ewil va derket nîvefînalê. Di deqîqeya 79emîn da Eric Garciayê Barcelonayî kartê sor dît.
Di pêşbirka din a rojê da Liverpoolê li Stada Anfieldê Paris Saint-Germain kir mêvan.
Nîvê ewil ê pêşbirkê bê gol kuta bû, di deqîqeya 72yemîn û 90+1emîn da Paris Saint-Germain bi golên Ousmane Dembele va 2-0 bi ser ket û derket nîvefînalê.
Ekîba Fransî pêşbirka ewil jî di sehaya xwe da 2-0 qezenc kiribû.
Her du tîmên din ên ku wê di lîgê da derkevin nîvefînalê jî wê îro (15ê Nîsanê roja çarşemê) piştî 2 pişbirkan kifş bibin.
Arsenala ku pêşbirka ewil li deplasmanê 1-0 qezenc kir, Sportingê dixe mêvan. Real Madrid jî dibe mêvanê Bayern Munihê. Bayern Munîhê jî di sehaya wê da 2-1 Real Madrid têk biribû.
Pêbirk wê bi saeta Tirkiyeyê di 22.00î da dest pê bikin.