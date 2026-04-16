Emre Aşıkçı
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
Di Lîga Şampiyonan a UEFAyê da Bayern Munîx û Arsenal derketin nîvfînalê.
Di lîga navborî da micadeleya çaryekfînalê bi 2 pêşbirkên rovanşê bi dawî bû.
Bayern Munîxa ku li deplasmanê pêşbirka xwe ya yekem 2-1 bi ser ketibû, li Allianz Arenayê mazûvaniya Real Madrîdê kir.
Real Madrîdê di saniyeya 35emîn da bi gola Arda Gulerê futbolîzê neteweyî derket pêş.
Qelevanê Bayern Munîxê Manuel Neuer bi pasa ku da hevalê xwe yê taximê, Arda Guler gol avêt.
Ekîba mazûvan di deqîqeya 6an da bi Aleksandar Pavlovic va hevsengî bi dest anî.
Real Madrîd bi gola Arda Guler ya ku di deqîqeya 29an da avêt careke din derket pêş.
Bayern Munîxê di deqîqeya 38emîn da bi gola Harry Kane skor derxist 2-2yan. Real Madrîdê di deqîqeya 42emîn da bi gola Kylian Mbappe bi 3-2 derket pêş û dewreya yekemîn bi vê encamê qediya.
Li aliyên nûnerê Îspanyayê di deqîqeya 86emîn da Eduardo Camavinga bi faula ku kir, ji ber ku gog neda, qerta sor dît.
Piştî ku Real Madrîd ma bi 10 kesan, ekîba Alman a ku kontrol xist destê xwe, di deqîqeya 89emîn da bi gola Luis Diaz û di 90+4ê da bi gola Michael Olise, rikeberê xwe 4-3 têk bir û navê xwe ji bo nîvfînalê da nivîsandin.
Piştî ku pêşbirk qediya hakem Slavko Vincic qerta son nîşanî Arda Gulerê ku îtirazên xwe didomandin, kir.
Di micadeleya çaryekfînalê da li aliyê din jî Arsenalê li hember Sportîngê ku li deplasmanê bi golekê ketibû pêşiya wê, di sehaya xwe da jî pê ra bê gol weke hev ma û tur qevizî.
Di nîvfînala organîzasyonê da ewê pêşbirkên Bayern Munîx-Paris Saint-Germain û Arsenal-Atletico Madrîd hebin.