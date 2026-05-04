Di Lîga Şampiyonên UEFAyê da fînalîst wê kifş bibin

Fatih Erel
04 Gulan 2026•Rojanekirin: 04 Gulan 2026
Pêşbirkên rovanşa nîvfînalê yên Lîga Şampiyonên UEFAyê wê sibê û 6ê Gulanê roja Çarşemê werin lîstin.
Di turnuvaya ku di asta kulûbên fitbola Ewropayê da yekemîn e da tîmên ku wê derkevin fînalê, wê kifş bibin.
Arsenala nûnerê Îngiltereyê ku di pêşbirka ewil a li deplasmanê da bi Atletico Madrida tîma Îspanyayê ra 1-1 beramber ma, wê sibê heman tîmê li gor saeta Tirkiyeyê di 22.00î da li Stada Emiratesê ya li Londrayê têxe mêvan.
Bayern Munîha ekîba Alman jî di deplasmanê da li hemberî Paris Saint-Germainê (PSG) 5-4 têk çûbû. Tîma Alman wê tîma Fransî ji bo rovanşê roja çarşemê li gor saeta Tirkiyeyê di 22.00î da li Allianz Arenaya Munîhê têxe mêvan.
Di pêşbirka navbera PSG û Bayern Munîhê da cara ewil e ku di nîvê ewil da 5 gol hatin avêtin û bi vê taybetiya xwe va ev pêşbirk di rûpelên dîroka sporê da hat nivîsandin. Her wiha pêşbirk bû nîvfînala ewil a ku tê da herî zêde gol hatin avêtin.