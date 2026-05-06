Di Lîga Şampiyonên UEFAyê da Arsenal bû fînalîstê ewil

Yunus Kaymaz
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Di pêşbirka rovanşê ya nîvfînala Lîga Şampiyonên UEFAyê da Arsenalê Atletico Madrid 1-0 têk bir û derket fînalê.
Di turnuvaya ku di asta kulûbên fitbola Ewropayê da yekemîn e da Arsenalê di rovanşa pêşbirka ewil a ku 1-1 kuta bû da Atletîco Madrîd li Stadyuma Emiratesê kir mêvan.
Di pêşbirkê da golek tenê hat avêtin. Sakayê fitbolîstê Arsenalê di deqîqeya 45an da gol avêt û tîma xwe derxist fînalê.
Bi vê encamê va di "Lîga Dêwan" da tîma ewil a ku derket fînalê tîma Arsenalê ye.
Arsenal wê 30ê Gulanê roja Şemiyê li Budapeşteya paytextê Macaristanê bi serkeftiyê pêşbirka Paris Saint-Germain (PSG) û Bayern Munihê ra pêşbirka fînalê bileyîze. PSG di pêşbirka ewil da 5-4 serkeftî bûbû.
- Arsenal 20 sal şûnda derket fînalê
Arsenal di dîroka xwe da tenê di 2006an da derket fînala "Lîga Dêwan" û 20 sal şûnda cardin serkeftî bû derket fînalê.
Nûnerê Londrayê 20 sal berê di pêşbirka fînalê ya di Stade de Franceyê da li hemberî Barcelonayê 2-1 têk çûbû.