Di "Lîga Dêwan" da pêşbirka ku derbasî dîrokê bû PSGyê qezenc kir

Yunus Kaymaz
29 Nîsan 2026•Rojanekirin: 29 Nîsan 2026
Di Lîga Şampiyonên UEFAyê da Paris Saint-Germainê (PSG) di pêşbirka ewil a nîvfînalê da Paris Saint-Germainê di sehaya xwe da Bayern Munîh 5-4 têk bir.
Di turnuvaya ku di asta kulûbên fitbola Ewropayê da yekemîn e da PSGya şampiyonê dawî li Parc des Princesê Bayern Munîha nûnerê Alman kir mêvan.
Di deqîqeya 17emîn a pêşbirkê da Bayern Munîhê bi gola penaltiyê ya Harry Kane va da pêşiyê. Khvicha Kvaratskhelia û Joao Nevesê PSGyê di nava 9 deqîqeyan da du gol avêtin û PSGyê 2-1 da pêşiyê.
Ekîba Bavyerayê bi gola ku Michael Olise di deqîqeya 41emîn da avêt va skor wekhev bû, lê xwediyê malê di deqîqeya 45+5emîn da bi gola penaltiyê ya Ousmane Dembele va nîvê ewil 3-2 kuta bû.
Di nîvê duyem da jî PSGyê di deqîqeyên 56 û 58em da bi golên Kvaratskhelia û Dembele va ferq derxist 3yan: 5-2.
Bayern Munîhê piştra li ser hev di deqîqeyên 65 û 68emîn da bi golên Dayot Upamecano û Luis Diaz va skor derxist 5-4an.
Nûnerê Fransî di deqîqeyên mayî da skor parast û pêşbirk 5-4 kuta bû.
Di pêşbirkên navbera PSG û Bayern Munîhê da cara ewil e ku di nîvê ewil da 5 gol hatin avêtin û bi vê taybetiya xwe va ev pêşbirk di rûpelên dîroka sporê da hat nivîsandin. Her wiha pêşbirk bû nîvfînala ewil a ku tê da herî zêde gol hatin avêtin.