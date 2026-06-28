Di Kûpaya Cihanî ya FIFA 2026an da tîmên ji tûra 32yên dawîn ra man eşkere bûn

Yunus Kaymaz
28 Hezîran 2026•Rojanekirin: 28 Hezîran 2026
Di Kûpaya Cihanî ya FIFA 2026an da tîmên tîmên ku dê di tûra 32yên dawîn da bên hemberî hev, eşkere bûn.
Di tûrnûvayê da ya ku Amerîka, Meksîka û Kanada bi hev ra mazûnan in û di dîrokê da cara ewil e bi beşdariya 48 welatan tê lidarxistin, piştî 72 maçên asta grûbê, 32 tîmên ku tûr derbaskirin, diyar bûn.
Di tûra 32yên dawîn da digel welatên yekem û duyem ên 12 grûban, 8 tîm jî dê ji kontenjanê sêyemê herî baş têbikoşin.
Tîmên ku di vê tûrê da hatin hemberî ev ev in:
28 Hezîran Yekşem:
Afrîkaya Başûr-Kanada, Stada Los Angelesê, BST (Bi Saeta Tirkiyeyê) 22.00
29 Hezîran Duşem:
Brezîlya-Japonya, Stada Houstonê, BST 20.00
Almanya-Paraguay, Stada Bostonê, BST 23.30
30 Hezîran Sêşem:
Hollanda-Fas, Stada Monterreyê, BST 04.00
Qeraxên Qîlên Fîlan-Norwec, Stada Dallasê, BST 20.00
1 Tîrmeh Çarşem:
Fransa-Swêd, New York, Stadyûma New Jerseyê, BST 00.00
Meksîka-Ekvador, Stada Mexico Cityê, BST 04.00
Îngiltere-Komara Demokratîk a Kongoyê, Stada Atlantayê, BST 19.00
Belçîka-Senegal, Stada Seattleê, BST 23.00
2 Tîrmeh Pêncşem:
DYA-Bosna Hersek, Stada San Francisco Bay Areayê, BST 03.00
Îspanya-Awirstirya, Stada Los Angelesê, BST 22.00
3 Tîrmeh În:
Portekîz-Xirvatistan, Stada Torontoyê, BST 02.00
Swîsre-Cezayîr, Stada BC Place Vancouverê, BST 06.00
Awistralya-Misir, Stada Dallasê, BST 21.00
4 Tîrmeh Şemî:
Arjantîn-Giravên Pozê Kesk, Stada Miamiyê, BST 01.00
Kolombiya-Gana, Stada Kansas Cityê, BST 04.30