Di fînala çaryek a Kupaya Dinyayê ya FIFAyê ya 2026an da Îspanya û Belçîka wê bileyîzin

Bozhan Memiş
09 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 09 Tîrmeh 2026
Di fînala çaryek a Kupaya Dinyayê ya FIFAyê ya 2026an da Îspanya û Belçîka wê sibê bileyîzin.
Pêşbirk wê li Stada Los Angelesê were lîstin û BSTyê wê di 22.00î da dest pê bike. Ji Federasyona Fitbolê ya Îngiltereyê Michael Oliver wê hakemtiya pêşbirkê bike. Stuart Burt û James Mainwaring wê alîkariya Oliver bikin.
Îspanyayê di 5 pêşbirkên derbasbûyî da tu gol nexwar.
Belçîkayê di 2 pêşbirkên ewil ên turnuvayê da golek avêt, di 3 pêşbirkên dawî da jî 12 gol avêtin.