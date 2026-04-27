Di derbiya Lîga Super a Trendyolê da Galatasarayê Fenerbahçe 3-0 têk bir

Stad: RAMS Park
Hekem: Yasin Kol, Abdullah Bora Ozkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray: Ugurcan Çakir, Sallai (Dq. 85 Singo), Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Jakobs (Dq. 82 Eren Elmali), Lemina (Dq. 82 İcardi), Torreira, Sane, Yunus Akgun (Dq. 68 Lang), Bariş Alper Yilmaz (Dq. 82 Îlkay Gundogan), Osimhen
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dq. 84 Mert Muldur), Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dq. 84 Levent Mercan), Kante, Guendouzi, Nene (Dq. 71 Musaba), Talisca (Dq. 65 Mert Gunok), Kerem Akturkoglu (Dq. 66 Îsmail Yuksek), Cherif
Goller: Dq. 40 Osimhen, Dq. 67 Bariş Alper Yilmaz (ji penaltiyê), Dq. 83 Torreira (Galatasaray)
Qartê sor: Dq. 62 Ederson (Fenerbahçe)
Qartên zer: Dq. 6 Oosterwolde, Dq. 23 Brown, Dq. 90+3 Guendouzi, Dq. 90+6 Mert Muldur (Fenerbahçe), Dq. 6 Ugurcan Çakir, Dq. 41 Yunus Akgun, Dq. 68 Bariş Alper Yilmaz, Dq. 85 Torreira, Dq. 90+6 Osimhen (Galatasaray)
ÎSTANBUL (AA) - Di hefteya 31em a Lîga Super a Trendyolê da Galatasarayê Fenerbahçe ezimand û di dawiyê da 3-0 têk bir.
Di deqîqeya 40em da Osimhen, di deqîqeya 67em da Bariş Alper Yilmaz ji penaltiyê û di deqîqeya 83yem da jî Torreira golên Galatasarayê avêtin.
