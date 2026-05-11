Derbasbûna Lîga Super ya Amed Sportîf Fealiyetlerê bi coş hat pîrozkirin

Derbasbûna Lîga Super ya Amed Sportîf Fealiyetlerê li Diyarbekirê bi coşeke mezin hat pîrozkirin.
Bernameya "Merasîma Kupayê û Pîrozbahiya Şampiyoniyê" li Parka Newrozê ya li navçeya navendî ya Baglarê hat lidarxistin.
Rayedarên klûbê, heyeta teknîkê û futbolîst bi otobêsa tîmê hatin parkê.
Di bernameyê da çalakiyên fîşengên hewayî û ronahiyê hatin kirin û hunermend derketin ser dikê.
Alîgir û welatiyên ku qadê tijî kirin şampiyoniya tîmê pîroz kirin.
Serokê Klûbê Nahît Eren di merasîmê da axivî û tîma Mardîn 1969 Sporê ya ku derbasî Lîga 1emîn a Trendyolê bû pîroz kir û ji wan ra serkeftin xwest.
Eren hêviya xwe anî ziman ku Mardîn 1969 Spor di demeke nêzîk da derbasî Lîga Super bibe û ew bi hev ra futbolê bilîzin û wiha got: "Wekî Amedspor me serkeftineke mezin bi dest xist, me bi saya we qezenc kir. Em bi hev ra xemgîn bûn, em bi hev ra hêrs bûn, em bi hev re meşiyan û îro me ev kûpa anî vî bajarî. Me qet baweriya xwe winda nekir, me baweriya xwe bi we anî. Hûn li her derê ku em çûn, bi me ra bûn."
Eren ji her kesê ku şampiyoniya tîmê pîroz kir û yên ku pîroz nekir ra spas kir û axaftina xwe wiha domand:
"Lê divê her kes vê yekê bizanibe ku dev ji van tirs û fikarên xwe yên hewce nake berdin. Ev coş rengekî tîne lîgê, wê bedewiyekî li ser zêde bike. Ziman, reng, nasname û çanda Amedsporê ji bo aştî, xweşbînî, biratî û dostaniyê ye. Em bi hev ra bi ser ketin, me bi hev ra qezenc kir. Beriya her tiştî, ez futbolîstên me yên ku avahîsazên vê serkeftinê ne pîroz dikim û spasiya wan dikim. Ez heyeta me ya teknîkê pîroz dikim. Ez spasiya karmend, xebatkar û alîgirên Amedsporê yên ku bi salane cefayên wê dikşînin, dikim."
Serokê tîmê û qeleparêz Erce Kardeşler jî spasiya xebatkarên klûbê yên ku keda wan di vê şampiyoniyê da heye kir.
Piştî axaftinan futbolîst derketin ser dikê, madalyayên xwe hildan û kûpaya şampiyoniyê rakirin.
Di pîrozbahiyê da bi dronê li esman bi Tirkî û Kurdî "Şampiyon Amedspor, em bi ser ketin, em hatin û çavê me ronî" hat nivîsîn.
Piştî ku rêvebir, ekîba teknîkê û futbolîstan bi kupayê ra wêne dane kişandin, bernameya pîrozbahiyê bi dawî bû.
Serokê Lijneya Rêvebiriyê ya Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Dîyarbekirê Mehmet Kaya, Şaredara Bajarê Mezin a Dîyarbekirê Ayşe Serra Bucak Kuçuk, Alîkarê Serokê Giştî yê CHPyê Sezgîn Tanrikulu, nûnerên saziyên civakî yên sivîl, karsaz, malbatên futbolîstan, alîgir û welatî beşdarî bernameya pîrozbahiyê bûn.