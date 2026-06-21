Derbasbûna Lîga 3yemîn a Nesîneyê ya Bitlîs 1916 Sporê hat pîrozkirin

Bîtlîs 1916 Spor di Lîga Amator a Herêmî da derbasî Lîga 3yemîn a Nesîneyê bû ku ji bo serkeftina tîmê li bajêr pîrozbahî hat lidarxistin.
Di bernameya ku li ber Navenda Çandê ya Şaredariya Bidlîsê hat lidarxistin da meşale hatin vêxistin û fîşengên hewayî hatin teqandin.
Alîgirên tîmê pesnê werzişvanan dan û ji bo wan çepik lêxistin.
Futbolîst derketin dîkê û kupaya xwe hildan.
Parlamenterê Bidlîsê yê AK Partiyê Turan Bedîrhanogluyê ku di bernameyê da axivî daxuyand şampiyonî ne tenê serkeftineke futbolê ye.
Bedîrhanoglu got ew ji bo parvekirina vê şahiyê hatine bal hev û wiha axivî: "Bajarek bû yek û hemd ji Xwedê ra serkeftineke mezin bi dest xist. Vê tîmê bi bawerî, biryardarî û têkoşîneke mezin va rûyê xelkê Bidlîsê reş dernexist û şikir hesreta 24 salan pêk hat. Heke ev bajar bi yekgirtî bimîne, yekîtî û bihevrebûna xwe biparêze, înşallah armanca me ya gihîştina Lîga 1emîn û Lîga Superê wê pêk bê. Em li pişt tîma xwe ne."
Şaredarê Bidlîsê yê AK Partiyê Nesrullah Tanglay jî anî ziman bi Elcewaz, Xelat, Tetwan, Norşîn, Hîzan û Mutkiyê va hemû Bidlîs bû yek û tîma Bidlîs Sporê kir şampiyon.
Serokê Klubê Caner Yamaç jî ji ber piştgiriya wan spasiya Bedîrhanoglu, Tanglay, heyeta rahêneran, futbolîst û alîgiran kir.