Dîrektorê Teknîkê yê Misrê Hesen: "Kesê ku jana gelê Filistînê hîs nake, însanbûnê heq nake"

Hussien Elkabany, Esat Fırat
07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
Dîrektorê Teknîkê yê Tîma Neteweyî ya Misrê Husam Hesen piştgiriya xwe ya ji bo gelê Filistînê dubare kir û bangî biryardarên dinyayê û camîeya sporê kir ku xwedî li mafê jiyanê yê Filistîniyan derkevin.
Di 16 turên dawîn ên Kupaya Cîhanî FIFA 2026an da îro pêşbirka Arjantînê wê were lîstin û beriya pêşbirkê Hesen di civîna çapemeniyê da axivî. Ji ber ku serkeftina Awustralyayê îthafî gelê Filistînê kiribû û di dawiya pêşbirkê da alaya Filistînê vekiribû, di medyaya Îsraîlê da hatibû rexnekirin. Hesen di civînê da bersiv da van rexneyan.
Dîrektorê Teknîkê yê Tîma Neteweyî ya Misrê destnîşan kir ku helwesta wî bi temamî xwe dispêre hincetên însanî, wî ferqa dîn an jî nasnameyê raçav nekir û wiha dewam kir:
"Dema ku lehî yan jî bahoz radibe her kes cihekî digere ku xwe bispêrê, lê li Xezeyê û li Filistînê tu dereke ewledar tuneye ku meriv xwe bispêrinê. Rûreşî ye ku dinyayê û biryardaran gelê Filistînê di vê rewşê da tenê hiştiye."
Hesen di axaftina xwe da kelogirî bû, giriya û mensûbên çapemeniyê demeke dirêj jê ra çepik lê dan û paşê bangî hemû werzişvanan kir û wiha got, "Ez bi wesîleya Kupaya Dinyayê bangî hemû werzişvanên mensûbên dîn û welatên cuda dikim; rica dikim ku vê peyamê bigihînin dinyayê: 'Bihêlin bila gelê Filistînê bijî.' Lewra tekane tişta ku ew dixwazin tenê jiyan e."