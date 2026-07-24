Dîrektorê Teknîkê yê Batman Petrolsporê Selçuk Şahin ji xebatên transferê kêfxweş e

Murat Asil
24 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 24 Tîrmeh 2026
Dîrektorê Teknîkê yê Batman Petrolspora ji tîmên Lîga 1emîn a Trendyolê Selçuk Şahin anî ziman ku xebatên xwe yên transferê didomînin û gelek transfer dane encamdan.
Batman Petrolspora ku amadekariyên xe yên sezonê li Navenda Kampa Îrtîfaya Bilind a li quntara Çiyayê Erciyesê didomîne, Dîrektorê wê yê Teknîkê Selçuk Şahin ji nuçegihanê AAyê ra nirxandin kir.
Şahin diyar kir ku wan dema amadekariyê bi bernameya maçê derbas kiriye û got, "Me qonaxa yekem li Boluyê temam kir. Li wir, me bêtir perwerdehiya fizîkî kir. Li qonaxa Kayseriyê, em di pêvajoyekê ra derbas dibin ku maçên amadekariyê û rahênanên taktîkî giringtir in."
Şahin diyar kir ku wan kêmasiyên xwe di maçên amadekariyê yên ku lîstine da dîtine û got, "Em demeke kampê ya berhemdar derbas dikin da ku bibînin ka em dikarin çi çêtir bikin. Tesîs pir xweş e, jîngeha xebatê pir guncaw e, û şert û mercên hewayê jî guncaw in. Heta niha, her tişt baş diçe. Em ê 2 maçên amadekariyê yên din bilîzin û hewl bidin ku bi awayê çêtirîn ji bo maça yekem a lîgê amade bibin."