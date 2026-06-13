Dîrektorê Taximê Futbolê yê A Milliyê Vincenzo Montella: Li pêşber Awistralyayê emê lîstika xwe bikin

Hilmi Sever
13 Hezîran 2026•Rojanekirin: 13 Hezîran 2026
VANCOUVER (AA) - Dîrektorê Taximê Futbolê yê A Milliyê yê ku dê sibê li Kanadayê di maça xwe ya yekem a Koma D ya Kûpaya Cîhanê ya FIFA 2026an da bi Awistralyayê ra bilîze, Vincenzo Montella anî ziman ku ew dixazin di şampiyonayê da bi serkevin û vê ji bo gelê Tirk bike şeref.
Vincenzo Montella di civîneke çapemeniyê da li BC Place li Vancouverê ku dê maç lê were lidarxistin, daxuyanî dan.
Montella got, "Em ji ber pêşbirkekê ku em demeke dirêj, 24 sal in li bendê ne, pir bi kelecan in û em bawer dikin ku em ê performansek baş nîşan bidin," wiha domand:
"Em ji wan zehmetiyên ku em ê di Kûpaya Cîhanê da rastî wan werin haydar in, lê em bawer dikin ku em dikarin wan derbas bikin û em dixwazin jê kêfê bistînin. Em dixwazin welatê xwe serbilind bikin. Taximeke me yê dilşewat heye, em berpirsiyariyê hîs dikin, û em dizanin ku bi mîlyonan piştgirî didin me û hêviyên mezin hene. Dema ku ez bi lîstikvanên me re axivîm, min ji wan re got ku lîstika xwe bilîzin û rehet bin. Divê em bi awayê ku me heta niha kiriye bidomînin. Em ê lez nekin, em ê bi sebir lîstika xwe bilîzin."
- Rewşa Niha ya Lîstikvanan
Montella tekez kir ku ji bo her dijwariyekê pêdivî bi nêzîkatiyek pir hevseng û amadehiyek derûnî heye û got, "Li gorî awayê lîstina me, tiştên taybetî hene ku divê em di maçê de bikin. Bê guman, hûn hewce ne ku li gorî taybetmendiyên taximê rikaber amade bibin, û emli ser vê yekê xebitîn. Me her gav lîstikên rikaberên xwe li ber çavan girtiye. Em pir xebitîn, û em dizanin ku rikaberên me jî pir dixebitin. Divê em tevgerên rast bikin; hemî lîstikvanên me li ser hin dijwariyan serdikevin. Ez nafikirim ku Arda, Hakan, û Kenan niha dikarin 100 deqîqeyan bilîzin. Di derbarê vê yekê de di hişê min de hin nîşanên pirsê hene."
Dîrektorê Teknîkê yê Îtalyayî pirseke derbarê rikaberên di komê da wiha bersivand:
"Taximên di koma me da hevsengên hev in, her 4 taxim jî hêvî dikin ji asta komê bi serkeftî derkevin. Em bawer dikin ku em ê karekî baş bikin, tişta ji destê me tê emê bikin. Hûn dikarin di pêşbirkên din da jî xalên pir giring bi dest bixin, lê bê guman ez difikirim ku pêşbirka yekem dê diyarker be. Serketin dê di siberojê de avantajeke giring bide taximê me. Divê em li ser pêşbirka xwe bisekinin, divê em gav bi gav pêşve biçin bêyî ku em li rikaberên xwe bifikirin.