Beşiktaşê li deplasmanê 2-0 zora Gazîentab FK sporê bir

Ömer Faruk Salman
02 Gulan 2026•Rojanekirin: 02 Gulan 2026
Sergen Yalçin Rahênerê teknîkê yê Beşiktaşa ku di hefteya 32yemîn a Lîga Super a Trendyolê da 2-0 zora Gazîentab FKyê bir, anî ziman ku ji ber sitandina 3 puanan ji wê pêşbirkê, kêfxweş in.
Yalçin di civîna çapemeniyê ya piştî pêşbirkê da destnîşan kir ku digihêjin dawiya lîgê û ew neçar in futbolîzan konsantre bikin.
Yalçin anî ziman ku wan 3 puan ji Gazîentab FKyê sitandiye û ev yek gelekî giring e û wiha pê da çû:
"Li ser navê me ya herî giring, sitandina 3 puanan e. Êdî em ber bi dawiya lîgê va diçin, em di konsantre kirina futbolîzan da zehmetiyê dikişînin. Me bi kadroyeke bi rotasyon lîst. Em hemî konsantreya xwe didin maça ku emê roja sêşemê bilîzin."