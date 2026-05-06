Beşîktaşê ji Kûpaya Tirkiyeyê ya Ziraetê xatir xwest

Mücahit Hüseyin Eroğul
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Beşîktaşa ku di nîvefînala Kûpaya Tirkiyeyê ya Ziraetê da TUMOSAN Konyaspor ezimand, di deqîqeya dawîn da ji penaltiyê gol xwar, 1-0 mexlûb bû û ji milmilaneya kûpayê ket.
Di deqîqeya 90+5em a maça li Stada Tupraşê da TUMOSAN Konyasporê heqê penaltiyê bi dest xist.
Enîs Bardhî di deqîqeya 90+8em da penaltî bi kar anî, gog avêt qeleyê û Konyaspor derxist fînalê.
- Ji Sergen Yalçin hat xwestin ku îstifa bike
Terefdarên Beşîktaşê jî piştî bidawîbûna milmilaneyê, bangî dîrektorê teknîkî Sergen Yalçin kirin ku îstifa bike.
Yalçin jî di civîna çapemeniyê da ya ku piştî maçê hat lidarxistin, diyar kir ku protestoyên dijî wî, ew asayî dibîne û wiha dewam kir, "Terefdar dikare bike qêrîn û bêje îstifa. Di têkçûnê da pir asayî ye ku ez berpirsiyariyê têxim stûyê xwe. Li pêşiya me 2 maç hene. Rast nabe ku mirov dev jê berde û biçe. Ku misade bikin, em divê 2 maçan bilîzin. Em ê jî di vê pêvajoyê da hin nirxandinan bikin. Ku terefdar bixwaze em dev jê berdin, em ê berdin bira ji bo vê yekê şika wan tunebe."