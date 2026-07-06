Batman Petrolspor dixwaze di sezona xwe ya ewil da di Lîga 1em a Trendyolê da mayînde be

Zafer Göder
06 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 06 Tîrmeh 2026
Ekîba Batmanê ya li devera Parqa Neteweyî ya Gola Abantê li otêlekê amadekariyên sezona nû dike, xebatên xwe bi rahênanan didomîne.
Gokhan Karadenîzê kaptanê tîmê ji peyamnêrê AAyê ra destnîşan kir ku kampa amadehiyê sûdwer derbas dibe û her wiha giring e ku yarîzanên nû di kurtedemekê da bi tîmê ra bi hevdu bikin.
Karadenîz bal kişand ku di tîmê da dorhêleke baş heye û wiha dewam kir, "Ji ber ku em nû ne hedefa me ew e ku em lîgê nas bikin û bibin mayînde. Ji xeynî vê her tîm şampiyontiyê dixwaze, em jî dixwazin. Ji lewma jî çi ji destê me were em ê bikin. Bi hevalên me yên nûhatî ra me pêvajoya adaptasyonê pir zû derbas kir. Em xebata xwe ya geşbûn û xurtbûnê didomînin. Înşelah em ê bi awayekî baş dest bi sezonê bikin. Take armanca me ev e."
Omurcan Artanê transferê nû yê tîmê jî bal kişand ku kamp gur û germ derbas dibe, wekî gava ewil wan bala xwe daye ser lihevkirina bi tîmê ra.
Omurcan bal kişand ku hedef timî lutke ye û wiha dewam kir, "Hînbûna kûlubê ya 3 salan ser hev a serkeftinê heye. Em dixwazin têkoşîneke li gorî bajêr û armayê bidin. Koma yarîzanên li vir, tîmek e ku dê timî li pey serkeftinê be. Lewma jî hedefa me ew e ku em bibin a herî baş û dawiya dawîn jî bibin şampiyon."