Batman Petrolsporê li Boluyê dest bi amadehiyên heyama nû kir

Zafer Göder, Mehmet Emin Gürbüz
25 Hezîran 2026•Rojanekirin: 25 Hezîran 2026
Batman Petrolspor di çarçoveya amadehiyên heyema nû da li texma parka Neteweyî ya Gola Abantê li otelekê ket kampê. Ekîba Batmanê bi birêvebiriya rahêner Selçuk Şahîn antrenmana xwe ya ewil kir.
Şahîn berî antrenma ku ji çapemeniyê ra girtî hat kirin daxuyanî dan rojnamevanan û diyar kir ku ji bo wî û ekîba wî heyameke nû dest pê kir û got ku "Ji bo min û li ser navê ekîba min dê bibe meydan xwendineke nû û serpêhatiyeke nû. Em hatin kulûbeke ku sê salên dawîn gelekî serkeftî derbas kiriye. Armanca me ew e ku em li vir bi ser bikevin. Daxwaza me ya ewil lîstikeke xweş e, lîstika baş û kêfxweşkirina tereftarên tên stada me ye."
Selçuk Şahîn diyar kir ku li Batmanê ji bo fitbolê eleqeyeke mezin heye û got ku "Ji roja ku min îmze avêtiye heta niha ez piştgiriya tereftaran hîs dikim. Bi taybetî di pêşbirkên sehaya xwe da komeke me ya tereftaran a ku ji fitbolîstên xwe bibawer in û gelekî hêzdar e, heye. Em ê hewl bidin ku vê biguherînin avantajê. Di lîga ku em nû derketinê da hedefa me ew e ku em derkevin jortir."
Şahîn behs kir ku dê piraniya tîmê biguhere û got ku dê hin kesên nû bikevin tîmê û hin kes jî ji tîmê derkevin.
Selçuk Şahîn diyar kir ku piştî kampa Boluyê li Qeyseriyê dê xebatên etaba duyemîn bikin û got ku "Me îro dest pê kir. Ji ber ku em dê bibin tîmeke nû me xwest ku zû dest pê bikin. Em plan dikin ku heta kampa Qeyseriyê tîma xwe bi cih bikin. Wir em ê gelek pêşbirkên amadehiyê bilîzin û dê firsenda me çêbe ku em tîmê ji nêz va bibînin."
Şahîn da zanîn ku kampa Boluyê dê biqasî 14 rojan dewam bike û got ku "Ev dê bibe heyameke kampê ya ku dê ji hêla fizîkî va bidin zorê. Em ê di beşa dawîn da xebatên taktikî bikin. Dibe ku em di dawiya kampê da pêşbirkeke amadehiyê bilîzin. Pişt ra piştî îzna çend rojî me kampa etaba duyemîn a 15-16 rojî plan kir."