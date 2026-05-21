Aston Villaya ku bû şampiyonê Lîga Ewropayê ya UEFAyê, kûpaya xwe hilda

Mücahit Hüseyin Eroğul
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Aston Villaya tîma Îngiliz ku di fînala Lîga Ewropayê ya UEFAyê da Freiburga tîma Alman 3-0 têk bir û bû şampiyon, bi merasima ku hat lidarxistin va kûpaya xwe hilda.
Fînal li Stada Tupraşê hat lîstin û paşê li saheyê platform hat avakirin û fitbolîstê berê yê Beşîktaşê û yê tîma neteweyî Îlhan Mansiz anî platformê.
Serokê Federasyona Fitbolê ya Tirkiyeyê Îbrahîm Haciosmanoglu û Serokê UEFAyê Aleksander Ceferîn destê fitbolîstên her du tîman toqe kir û ew pîroz kirin.
Ceferîn madalyon kirin stûyê fitbolîstan û kûpa da McGinnê kaptanê Aston Villayê.
Ekîba Îngiliz bi konfetiyan va kûpa bilind kir û bi strana Queen a "We are the champions" va li trîbunan geriya û ji bo şampiyontiyê şa bû.