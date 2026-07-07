Arjantînê 3-2 zora Misirê bir û derket fînala çarîkê

Yunus Kaymaz
07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
Di Kupaya Cîhanê ya FIFA 2026ê da Arjantînê di 16 pêşbirk xwe da ku 2-0 li paş mabû, 3-2 zora Misirê bir û derket fînala çarîkê.
Arjantîna ku 2-0 ji paş va hat û 3-2 zora Misirê bir û derket fînala çarîkê. Arjantîn di vê turê da ewê derkeve hemberî serkeftiyê pêşbirka Swîsre-Kolombiyayê.
Messiyê golvanê herî baş ê dîroka Kûpaya Cîhanê, bi gola li hember Misirê rekora xwe gihand 21 golan.
Messî her wiha rêzeya xwe ya gol avêtina di maçên li pey hev da gihand 9 golan.