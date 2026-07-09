Amed Sportif Faaliyetlerê stoperê Gîneyî Amadou Cisse li kadroya xwe zêde kir

Osman Bilgin
09 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 09 Tîrmeh 2026
Amed Sportif Faaliyetlera ekîba Lîga Superê ya Trendyolê, stoperê Gîneyî Amadou Cisse transfer kir.
Li gorî daxuyaniya klûbê ekîba kesk û sor, di çarçoveya plansaziya kadroya xwe ya 2026-2027ê da, bi Amadou Cisseyê 20 salî yê ku formeya RC Strasbourg Alsaceyê li xwe dikir ra, peymaneke 3 salî îmza kir.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku Amadou Cisse di merasima îmzayê da peymana 3 salî ya ku wî bi Amed Sportif Faaliyetlerê va girêdide, îmza kir û wiha hat gotin:
"Em bi xêrhatina Amadou Cisse ji bo malbata Amedsporê dikin û di bin formeya me ya kesk û sor da em hêviya gelek serkeftinan jê ra dixwazin."