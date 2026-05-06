Amed Sportîf Fealiyetler wê pîrozbahiya şampiyoniyê di 10ê Gulanê da bike

Salih Bilici
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Kluba Amed Sportîf Fealiyetlerê di daxuyaniya xwe da ragihand ku pîrozbahiya şampiyoniyê wê di 10ê Gulanê da bê lidarxistin.
Di daxuyaniya Kluba Amed Sportîf Fealiyetlerê ya ku derbasî lîga super bû da hat gotin pîrozbahiya şampiyoniyê wê di 10ê Gulanê da çêbibe, ji bilî vê pîrozbahiyeke din wê çênebe.
Di daxuyaniyê da wiha hat gotin:
"Ji bilî merasima kupayê û pîrozbahiya şampiyoniyê yên ku wê ji hêla kluba me va di 10ê Gulanê da werin lidarxistin, tu bernameyên din ên pîrozbahiyê tunene. Di vê çarçoveyê da, bi girîngî rica tê kirin ku ji bilî bangewaziyên fermî yên kluba me bila guh li tu bernameyan neyê dayîn. Ji bo ku rê li ber agahdarkirina şaş ya raya giştî bê girtin, em bi rêzdarî raya giştî agahdar dikin ku der barê çalakiyên bêyî agahdarî û pesenkirina kluba me bên lidarxistin da pêvajoyên qanûnî yên pêwîst dikin wê werin destpêkirin. Em ji alîgirên xwe û raya giştî rica dikin ku bila tenê guh bidin daxuyaniyên ku bi rêya kanalên ragihandinê yên fermî yên kluba me tên dayîn."