Amed Sportîf Fealiyetler dê ji bo "Lîga Superê" kadroya xwe xurt bike
Serokê Kulûbê Nahît Eren: "Hin lîstikvanên me dê di kadroya me da dewam bikin lêbelê divê em ji hêla kalîteya fitbolîstên ku dê bikarin giraniya Lîga Superê rakirin û ji hêla berfirehiya kadroyê va veavabûnekî nû bikin"
Osman Bilgin
08 Gulan 2026•Rojanekirin: 08 Gulan 2026
photo: Osman Bilgin / AA
Amed Sportîf Fealiyetler dê ji bo "Lîga Superê" kadroya xwe xurt bike
Türkiye, Diyarbakır
Amed Sportîf Fealiyetlerê ku Lîga 1emîn a Trendyolê di rêza duyemîn da temam kir û derket Lîga Superê ji ber ku dê di dîroka xwe da cara ewil têkoşînê bide dê kadroya xwe xurt bike.
Nûnerê Diyarbekirê performansa xwe ya biîstiqrar a di heyamê da bi pêşbirkên dijwar ên hefteyên dawîn va xurt kir û niha serbilind e ku navê li Lîga Superê nivîsand.
Nûnerê Diyarbekirê amadehiya merasima kupayê û pîrozbahiya şampiyoniyê ya tê plankirin ku di 10ê gulanê da li bajêr bê lidarxistin bike. Serokê Kulûbê Nahît Eren ji nûçegihanê AAyê ra got kêfxweş in ku derketin Lîga Superê.
Eren der barê pêvajoya ku bi serkeftinê bi encam bû da agahî dan û got ku "Gelekî dijwar bû. Bi rastî jî rojên me yên tijî strest û pêkûtiyê borîn hebûn. Bi taybetî di hefteyên dawîn da reqabet û têkoşîn gihaşt asteke wisa ku kelecana wê qelbê mirov dixist. Me ji aliyekî va pêşbirkên reqîbên xwe şopandin ji aliyê din va jî dêhna xwe da pêşbirkên xwe. Tereftarên me jî hatin asteke wisa ku di heman demê da du pêşbirk bi hev ra temaşe dikirin lê wekî min gotî reqabeteke xweş bû, têkoşîn xweş bû."
- "Amedspor kulûbeke wisa ye ku piştgiriya tereftaran ji Diyarbekirê derbas dike"
Eren destnîşan kir ku şampiyonî li Diyarbekirê tenê nehat pîrozkirin û wiha axivî: "Şampiyonî li erdnîgariyeke berfireh bi coş hat pîrozkirin. Em gelekî kêfxweş in. Hemû bajêr kêfxweş e, herêm kêfxweş e. Ji ber ku Amedspor kulûbeke wisa ye ku piştgiriya tereftaran ji Diyarbekirê derbas dike. Lîga Superê, derketina cihê ku em heqe dikin ji bo me şanazî û kêfxweşiyeke mezin e."
Eren axaftina xwe wiha dewam kir:
"Birêz Serokomar û hema bêje hemû serokên partiyên siyasî ji me ra peyama pîrozbahiyê şandin, ev ji bo me gelekî biqîmet e. Parvekirinên bi vî rengî ji hêla bê dîtin ku Amedspor jî wekî kulûbên din ên li Tirkiyeyê kulûbek e ku di lîgên xwe da fitbolê dilîze û bajarekî temsîl dike. Bi vê wesîleyê me wek kulûb spas kir. Ez car din spasiya Serokomar û hemû serokên partiyên siyasî dikim."
- "Berhema keda hevpar"
Eren destnîşan kir ku hêza herî mezin a kulûbê piştgiriya tereftaran e û ji çar aliyê Tirkiyeyê û ji dervayî welêt "gelekî" piştgirên wan hene.
Eren da zanîn ku ji bajarên hawirdor jî gelek tereftarên tên pêşbirkên wan hene û got ku "Di deplasmanan da jî em tenê nehiştin. Me bi hev ra ev serkeftin bi dest xist. Ev pêvajo berhema hevpar a fitbolîstên me, heyeta me ya teknik û tereftarên me ye."
- "Divê em veavabûnekê bikin"
Eren agahî da ku pîrozbahiyên ku li bajêr çendî roj e dewam dikin dê bi organîzasyona ku dê di 10ê gulanê roja yekşemê jî bê lidarxistin dewam bike.
Eren qal kir ku li Tirkiye û Ewropayê jî pîrozbahî hatin kirin û axaftina xwe wiha domand:
"Lîga Superê organîzasyoneke ast bilind e. Em ê piştî pîrozbahiyan demildest dest bi amadehiyên Lîga Superê bikin. "Hin lîstikvanên me dê di kadroya me da dewam bikin lêbelê divê em ji hêla kalîteya fitbolîstên ku dê bikarin giraniya Lîga Superê rakirin û ji hêla berfirehiya kadroyê va veavabûnekî nû bikin. Em armanc dikin ku bi fitbolîstên navdar ên ji nav welêt û dervayî welêt va bibin kulûbeke mayînde."