Amed Sportîf Fealiyetler bi rahêner Besnik Hasi ra li hev kir

Salih Bilici
10 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
Amed Sportîf Fealiyetlerê ragihand ku bi rahêner Besnik Hasi ra li hev kir.
Amed Sportîf Fealiyetler di daxuyaniya xwe ya ji ser hesabê Xê da got ku "Kulûba me bi Rahênerê bi tecrube Besnik Hasi ra ji bo heyamên 2026/2027 û 2027/2028 li hev kir. Em ji Rahênerê me Besnik Hasi ra dibêjin ku tu bi xêr hatî malbata Amedsporê û di peywira wî da jê ra serkeftinê dixwazin."
Di daxuyaniya ku bi Kurdî jî hat weşandin da der barê peymana bi rahênerê nû ra hat kirin da ev hatin gotin:
""Kulûba me, bi Dîrektorê Teknîkî yê xwedî tecrûbe Besnik Hasi re, ji bo serdemên 2026/2027 û 2027/2028'an peyman girê da. Em xêrhatina Dîrektorê xwe yê Teknîkî Besnik Hasi dikin û serkeftinê jê re dixwazin."