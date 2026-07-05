Amed Sportîf Fealiyetler amadehiyên heyama nû berdewam dike

Osman Bilgin
05 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 05 Tîrmeh 2026
Amed Sportîf Fealiyetlera ji ekîbên nû yên Lîga Superê ya Trendyolê li kampa Erziromê bi antrenmana kir amadehiyên heyama nû berdewam kirin.
Li gor daxuyaniya kulûbê ekîba sor û kesk a ku li Palandokenê xebatên kampê didomîne roja xwe bi du antrenmanan temam kir.
Di antrenmana di bin birêvebiriya rahêner Besnîk Hasî da fitbolîstan xebatên pas, xwedîbûna gogê, organîzasyonên goga rawestiyayî xebatên reva atletîk kirin.
Îdman bi pêşbirka du kaleyê qediya.