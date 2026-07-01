Amed Sportîf Faaliyetlerê dest bi amadekariyên sezona nû kir

Mehmet Sıddık Kaya
01 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 01 Tîrmeh 2026
Di daxuyaniya kûlubê da wiha hat gotin:
"Etaba ewil a bernameya kampa tîma me ya di çarçoveya amadekariyên sezona 2026-2027an da li Erziromê dest pê kir. Di kadroya kampa me da, ku transferên nû jî tê da beşdar in, yarîzanên me yên ciwan Bora Gun, Muhammed Kahraman, Mirsat Kiliç, Îsmail Duyu, Muhammed Damar û Yakup Girişen jî hene ku di akademiya me ya fitbolê da gihîştine. Yarîzanên me yên ciwan ên li gorî geşedan û performansa wan, li kadroya tîma me ya A ya profesyonel hatin zêdekirin, di pêvajoya amadekariyê ya berî sezonê da dê xebata xwe ya bi tîmê ra bidomînin. Em bawer dikin, yarîzanên me yên ku di akademiya me da gihîştin û derketin asta tîma Ayê, dê bi awayê herî baş nirx û ruhê têkoşînê yê tîma me di yarîgehê da bidin rengvedan û her wiha em ji bo wan serdema kampeke serketî û pêvajoya amadehiyeke sûdwer dixwazin."