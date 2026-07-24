Amadekariyên Vansporê FKyê yên ji bo sezona nû berdewam in

Muhammed Onur Yavrutürk
24 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 24 Tîrmeh 2026
Amadekariyên Vansporê FKya ji tîmên Lîga 1emîn a Trendyolê, yên ji bo sezona nû li Erziromê berdewam in.
Tîma Rojhilatê li Navenda Kampa Îrtîfaya Bilind a li Çiyayê Palandokenê di bin rêveberiya rahêner Murat Yildirim da rahênan kir.
Yarîzanan bi rahênanên dînamîk û mobîlîteyê dest bi rahênana xwe kirin û bi rondoyê yên alîgir û lîstikên golê bi dawî kirin.
Vanspor FK dê sibê bi rahênanan amadekariyên xwe yên ji bo sezona nû bidomîne.