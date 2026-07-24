Amadekariyên Amed Sportif Faaliyetlerê ji bo sezona nû berdewam in

Osman Bilgin
24 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 24 Tîrmeh 2026
Amed Sportif Faaliyetlera ji tîmên Lîga Superê ya Trendyolê, li Kampa Burdurê amadekariyên xwe yên ji bo sezona nû domand.
Li gorî daxuyaniya kulûbê, tîma kesk-sorê ya ku li Tesîsên Sporê yên Otêla Lavanta Tepesî ya Zanîngeha Mehmet Akif Ersoyê kampa xwe ya perwerdeyê didomîne, bi xebata hêz û aktîvasyonê dest bi rojê kir.
Di bin rêberiya rahênerê sereke Besnik Hasi da, lîstikvanan antreman û bazdana atletîkî kirin.
Rahênan bi pêşbirka cot qeleyî bi dawî bû.