Amadekariyên Amed Sportîf Faaliyetlerê ji bo sezona nû berdewam dikin

Osman Bilgin
25 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 25 Tîrmeh 2026
Amed Sportîf Faaliyetlera ji tîmên Lîga Superê ya Trendyolê, li Kampa Burdurê amadekariyên xwe yên ji bo sezona nû domand.
Li gorî daxuyaniya kulûbê, tîma kesk-sorê ya ku li Tesîsên Sporê yên Otêla Lavanta Tepesî ya Zanîngeha Mehmet Akif Ersoyê kampa xwe ya perwerdeyê didomîne, bi xebata hêz û aktîvasyonê dest bi rojê kir.
Di bin rêberiya rahênerê sereke Besnik Hasî da lîstikvanan antreman û bazdana atletîkî kirin.
Rahênan bi pêşbirka cotqeleyî bi dawî bû.