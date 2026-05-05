Emrah Oktay
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
8emîn Mihrîcana Çandê ya Etnosportê wê di navbera 21-24ê Gulanê da li Stenbolê bê lidarxistin.
Mihrîcana Çandê ya Etnosportê ya ku ji hêla Yekîtiya Etnosport a Cîhanî va tê lidarxistin wê îsal cara 8emîn çêbibe.
Mihrîcan wê di navbera 21-24ê Gulanê da li Balafirgeha Ataturkê bê lidarxistin û wê werzişên kevneşopî, mîrata çandî û nirxên civakî di bin yek banî da bicivîne û ceribandineke piralî pêşkêşî beşdaran bike.
Eleqeya ji bo mihrîcanê di asta cihanî da her sal zêde dibe ku îsal jî wê ji erdnigariyên cuda beşdar li Stenbolê bên bal hev û têkiliya di navbera çandan da xurt bikin.
- Çandên Cîhanî li Stenbolê tên bal hev
Mihrîcan beşdarên ji welatên cuda tîne bal hev.
Mihrîcan sazûmaniya xwe ya pirçandî xurt dike û ji mêvanan ra qadeke bêhempa ya keşfê pêşkêş dike.
Çalakiyên ku her welatek çand, huner û jiyana xwe ya kevneşopî nîşan didin, di mihrîcanê da tên lidarxistin.
Di mihrîcanê da kon tên vegirtin, qadên ceribandinê yên tematîk tên amadekirin ku mêvan derfetê bibînin ku şopên jiyana kevneşopî ji nêz va bibînin.