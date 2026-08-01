Li "Stadyuma Nû ya Enqerê" dest bi danîna kursiyan kirin

01 Tebax 2026•Rojanekirin: 01 Tebax 2026
Stadyuma nû ya ku li Enqereyê tê çêkirin, dê yek ji tesîsên werzişê yên herî modern ên Tirkiyeyê be. Li stadyûmê kursiyan li dest pê kir.
Li gorî agahiya ku ji Rêvebirê Projeyê yê Stadyuma Ankarayê ya Hevbeş a ASL Yıldızlarê Cem Saraçlar hat sitandin, li beşa trîbûnê kursiyên sor û spî lê hatin danîn, herwiha peyva "Tirkiye" bi karanîna kursiyên spî hat pêkanîn.
Stadyûma ku qebareya wê 51 hezar temaşevanan e, ji hêla TOKÎ va li ser navê Wezareta Ciwan û Werzişê tê çêkirin û armanc ew e ku bibe yek ji tesîsên werzişê yên herî modern ên Tirkiyeyê.
Li stadyûmê xebatên avakirina stadyûmê di qonaxên xwe yên dawîn de ne.