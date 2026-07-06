Îngiltere li Meksîkayê derket çaryek fînalê

Mücahit Hüseyin Eroğul
06 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 06 Tîrmeh 2026
Îngiltereya ku di tûra 16ên dawîn a Kûpaya Cihanî FIFA 2026an da li Mexico Cityê hat hemberî Meksîkayê, tîma malîvan 3-2 têk bir û derket çaryek fînalê.
Îngiltere dê di çaryek fînalê da derkeve hemberî Norweca ku Brezîlya têk bir û milmilane jî di 11ê Tîrmehê da li Miamiyê ye.
Îngiltereya ku 40 sal şûn da hat Meksîkayê, vê carê kêfxweş vegeriya.
- Kane ket nav lîsteya yarîzanên herî zêde gol avêtin
Harry Kaneê yarîzanê jêhatî yê Îngiltereyê bi golên di Kûpaya Cihanî da avêtin va ket nav lîsteya yarîzanên herî zêde gol avêtin.
Kane di kariyera xwe ya Kûpaya Cihanî da gihîşt 14 golan û bi yarîzanê Alman Gerd Muller ra bû hemrêz û bi vê skora xwe va jî bû ji 6 yarîzanên ku yarîzanên ku herî zêde gol avêtin.
Kane ji xeynî van vê sezonê gola 73yem a kariyera xwe ya kûlub û tîma neteweyî avêt.
- Meksîka vê carê berî fînalan xatir xwest
Meksîkaya ku heta niha sê caran mazûvaniya Kûpaya Cihanî kiriye, di serdemên çûyî da yên ku mazûvan bû, kevneşopiya xwe ya mayîna ji fînalan ra di 2026an da nikaribû bidomîne.
Meksîkaya ku di Kûpaya Cihanî ya ku di salên 1970 û 1986an da mazûvan bû, karibû derkeve çaryek fînalê.
Lêbelê Meksîka vê carê li Stada Azteca ya dîrokî li hemberî Îngiltereyê têk çû û mexlûbiyeta xwe ya ewil wergirt û ji fînalan ra nema.