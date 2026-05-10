Sıraç Karadeniz, Ulaş Güven
10 Gulan 2026•Rojanekirin: 10 Gulan 2026
Zinarên ku ketin ser rêya Şemdînlî-Derecîkê ya Hekariyê bi saya xebatên ekîban hatin paqijkirin.
Li nêzîkî gundê Yaylapinarê, ji ber zinarên ku ji berpalê veqetiyan û ketin ser rê, hatin û çûyîn rawestiya.
Li ser cawdayînê ekîbên Rêvebiriya Taybet a Bajêr û Şeftîya Şaxa 117emîn a Rêbejayê çûn cihê bûyerê.
Piştî xebatan zinarên li ser rê hatin paqijkirin û rê bi awayekî baldar ji yek şerîdê ra hat vekirin ku hatin û çûyîn çêbibe.