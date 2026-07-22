Yek ji pîlotên di firokeya ku li Enqereyê ket xwarê da bû, mir

İsmet Karakaş
22 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 22 Tîrmeh 2026
Wezîrê Edaletê Akin Gurlek ragihand ku ji 2 pîlotên firokeya ku li Enqereyê ket xwarê, jê yek mir.
Wezîr Gurlek li ser hesabê xwe yê NSsosyalê wiha daxuyand: "Min bi xemgîniyeke mezin agahî hilda ku Albayê teqawîdbûyî Pîlot Yasa Ozden Bakkalê di firokeya perwerdeyê ya li Sîncana navçeya Enqereyê di dema firîna perwerdeyê da ket xwarê da bû, miriye. Rehma Xwedê li merhûm be, serê malbat û xizmên wî sax be."
Gurlek ji bo personelê Hêzên Hewayî Bînbaşî Bîlgehan Kurtogluyê ku di qezayê da birîndar bû jî got Xwedê şifayê bide wî.
Wezîr Gurlek der barê qezayê da wiha got: "Serdozgeriya me ya Komarê ya Rojava ya Enqereyê der barê qezayê da bi kordînasyona cîgirekî serdozger yê Komarê, 2 dozgerên Komarê wezîfedar kir. Lêpirsîna adlî bi hemû aliyan va û bi hesasî tê meşandin."