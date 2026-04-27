WPNyê ji Tetbîqata Hêzên Taybet ên Pirneteweyî yên Flîntlock-2026an a li Lîbyayê dîmen parve kir

Semih Erdoğdu
27 Nîsan 2026•Rojanekirin: 27 Nîsan 2026
Wezareta Parastinê ya Neteweyî (WPN) ji Tetbîqata Hêzên Taybet ên Pirneteweyî yên Flîntlock-2026an a ku li Lîbyayê çêbû, dîmen parve kir.
Li ser hesabê NSosyalê yê WPNyê wiha hat gotin:
"Tetbîqata Hêzên Taybet ên Pirneteweyî yên Flîntlock-2026an di navbera 13-30yê Nîsana 2026an da bi armanca perwerdekirina hêmanên ku li dijî rêxistinên tundrew harekatan dikin, li qada mahala meskun dewam dike."
Di peyamê da ji tetbîqatê dîmen jî hatin parvekirin.